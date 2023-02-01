Mavi yengeç Karadeniz’de üremeye başladı

'ETKİSİNİ TAKİPTEYİZ'

Deniz suyu sıcaklıklarının değişmesi sonucu Karadeniz ekosistemine başka canlıların da girebileceğini anlatan Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz ısınıyor. Her geçen gün biraz daha fazla su sıcaklığı artmaya başladı. Son yıllarda küresel ısınma, iklim değişikliği ya da mevsimlerin değişmesiyle ilgili bir sürü konu konuşuluyor. Dolayısıyla suların sıcaklıkları değişince, boğaz yoluyla da birçok canlı Karadeniz ekosistemine girebilir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Karadeniz'de başka istilacı türlerde yer alıyor. Bunların nasıl tepki göstereceğini bilmiyoruz ama mavi yengeç sonuçta ticari değeri yüksek bir canlımız. Bütün canlıların ekosistemde bir yeri vardır. Yengeçler de sağlıklı ekosistemlerde olan canlılardır. Karadeniz'e nasıl bir etkisinin olacağını takip etmekteyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmekte" dedi.