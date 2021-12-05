Mazı’da yaralar sarılıyor

Sahile yakın bölgelerde deniz kahverengiye büründü. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla oluşabilecek su taşkınlarına karşı önlem aldı. Etkili yağış Mumcular ve Mazı mahallelerini vurdu. Taşkınlardan dolayı cadde ve sokakları göle döndü. Bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Geçen yaz meydana gelen orman yangınında ciddi zarar gören Yukarı Mazı ve Aşağı Mazı Mahallesi'nde dün gece aşırı yağışların etkisiyle Mazı deresi taştı.