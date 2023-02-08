Meclis üyelerinden anlamlı bağış

Kocaalı Belediye Meclisi üyeleri, huzur haklarını depremzedelere destek olmak için AFAD'a bağışladı. Kocaali Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmalarına destek amacıyla Şubat ayı olağan meclis toplantısında, belediye meclis üyelerinin 'Huzur Haklarının' afetzede vatandaşlarımıza bağışlanması talebi, bahse konu meclis gündeminde kabul edildi. İHA