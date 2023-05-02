Mega teknoloji koridoru, Kocaeli’den Bakü’ye ulaştı

Bilişim Vadisi İzmir kampüsünde düzenlenen açılış programına bakanlar Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Varank'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti milletvekili Alpay Özalan, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof Dr Murat Aşkar, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof Dr Bedriye Tunçsiper, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof Dr Mustafa Berktaş, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr Rashad Aliyev ile birlikte çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

HAYALLERİNE YÜRÜYEN BİR ÜLKE

Törende ilk olarak,Bilişim Vadisi Tanıtım Filmi ve Mega Teknoloji Koridoru Açılış Filminin gösterimleri yapıldı.Film gösterimleri sonrasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,"Milli teknoloji hamlemizin önemli aşamalarından birini, Bilişim Vadisi'yle İzmir'de açıyoruz. İzmir, bundan böyle milli teknolojinin de öncüsü bir şehir olarak her zamanki gibi öncü olmaya, üretmeye ve en önde koşmaya devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum.Türkiye artık hayallerine yürüyen bir ülke. Havada, karada, denizde nerede olmak gerekiyorsa oradayız. Bu ülkenin evlatlarıyla oradayız. Bu ülkenin hiçbir zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmayan, birbirinden kıymetli, yüreği zengin, gönlü zengin evlatlarıyla oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz.

İŞTE O LİDER CUMHURBAŞKANIMIZDIR

Türkiye'nin 21 yıllık dönüşümünde ve bundan sonraki ufkunda muhteşem bir liderlik vizyonu vardır. İşte o lider de Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun vizyonuyla, onun o dik duruşu ve ön açan, imkan tanıyan, yüreğiyle var olan liderlik ruhuyla inanıyorum ki tıpkı bugün olduğu gibi bundan sonra da bu ülkenin evlatları, yerli ve milli ruhla hep önde olmaya, hep öncü olmaya, üretmeye, çağlar aşmaya, kendilerini aşarak yeni ufuklara yönelmeye devam edecek.

ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK TEKNOPARKI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı konuşmasında, " Mega Teknoloji Koridoru açılışı ile Bilişim Vadisini İzmir'e, İstanbul'a ve Bakü'ye genişletiyoruz. Hatırlarsanız Türkiye'nin teknoloji üssü Bilişim Vadisinin açılışını, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2019 yılında gerçekleştirmiştik. 3,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu olan Bilişim Vadisi şu an ülkemizin en büyük teknoparkı. Bilişim Vadisi kuruluşundan bu yana, savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıların sivil alana taşınmasına öncülük ediyor. Mobiliteden bilgi iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar birçok kritik sektörde İstanbul ve Kocaeli kampüslerinde 500'e yakın firma vadimizde yer alıyor.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İlk imzası Sayın Binali Yıldırım tarafından atılan, daha sonra Bilişim Vadisi çatısı altına alınan Bilişim Vadisi İzmir ise 63 bin metrekare kapalı alana sahip. Yerli ve yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak. 6 binden fazla insanımıza istihdam sağlayacak. Sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve oyun teknolojilerine odaklanacak güçlü bir platform olarak ön plana çıkacak.

DEV BİR PROJE

Bilişim Vadisi İzmir bizim 2018 yılı seçim vaadimizdi. Söz verdik ve yaptık. Yine Bilişim Vadisi İstanbul da faaliyetine başladı. Mega Teknoloji Koridoru uluslararası alana uzayarak Bakü'ye kadar genişledi. Böylece, Bilişim Vadisini uluslararası marka yapma yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk. Bu koridor ile Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü arasında teknolojik ve ekonomik ilişkiler gelişecek, karşılıklı tecrübe aktarımı güçlenecek. İş birliği ve ortaklıklar teşvik edilerek yeni teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesine katkı sağlanacak.

YATAY MİMARİ

İzmir Valisi Köşger, İzmir Teknoloji Üssü'nün 180 bin metrekarelik alanında hayata geçirilen dev proje olduğunu ve yeni projelerin önünü açacağını belirterek "İzmir'in tüm bileşenleri kentin güçlü potansiyelini açığa çıkarmak için var güçleri ile çalışırken, biz de gereken tüm adımları atıyoruz" dedi.Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, Mega Teknoloji Koridoru'nu, bir evin odalarını birleştiren koridora benzeterek "Geleceğin teknolojilerini inşa edeceğimiz Bilişim Vadisi'nde askeri teknolojilerdeki bilgi ve birikim başarılarımızı sivil teknoloji alanına taşıyacağımız İzmir kampüsü; yatay mimarisi, kendi bölgesinden çıkan taşları ile örülü duvarları, sürdürülebilir altyapılarıyla geleceğin teknolojilerini geleceğin yaşam biçimiyle buluşturuyor" diye konuştu.

KÜRESEL ÇEKİM MERKEZİ

İYTE Rektörü Prof. Dr. Baran da "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen politikalar neticesinde ülkemiz, yerli teknoloji üretimde öncü konuma geldi. Bilişim Vadisi İzmir, çok önemli teknoloji koridorunun en önemli istasyonlarından biri olacaktır. Bilişim Vadisi İzmir, oluşturacağı katma değer, gerçekleştirecekleri iş birlikleri ve girişimci ekosistemine sunacağı katkılarla İzmir'i küresel çekim merkezi haline getirecektir." dedi.Açılış konuşmalarının sonrasında bakanlar ve beraberindeki heyet, Bilişim Vadisi İzmir Kuluçka Merkezini ziyaret etti.

MERKEZLER DE AÇILDI

Törende; Teknopark İzmir B1 ve B2 binaları, Kuluçka Merkezi, Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi, Hücresel Görüntüleme Araştırma Merkezi Biyomühendislik ve Gıda Mühendisliği Bölümü Hizmet Binaları ve bin kişi kapasiteli öğrenci yurtlarının da açılışları yapıldı.Bilişim Vadisi, Türkiye'nin savunma sanayinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılması amacıyla Kocaeli'de kuruldu. Türkiye'nin Otomobili Togg'a da ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi; Kuluçka İşletme Merkezi, Dijital Oyun ve Animasyon Kümelenme Merkezi, Türkiye Açık Kaynak Platformu, Hızlandırma Programları ve 42 Yazılım Okulları'yla teknoloji ve inovasyon ekosisteminde adını sıkça duyurdu.

JEOTEKNOLOJİK AVANTAJLAR

Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü kampüsleriyle Türkiye'nin mevcut jeopolitik avantajlarını jeoteknolojik olarak da güçlendirmeyi hedefleyen Bilişim Vadisi, üniversitelerle geliştirdiği projeler, güçlü markalarla sürdürdükleri iş birlikleri ve girişimcilere sağladığı avantajlar ile dikkatleri çekiyor. Bilişim Vadisi'nin Kocaeli ve İstanbul kampüsleri, toplamda 475 firmayı bünyesinde barındırıyor. 314 projenin tamamlandığı, 530 projenin sürdüğü iki kampüste yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor.