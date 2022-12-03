Megakenti Dingo’nun ahırına çevirdiler

İstanbul'da toplu ulaşımdaki sorunlar bitmek bilmiyor. Bakımsızlıktan dökülen İETT otobüsleri ve metrobüslerde hemen her gün arıza ve kazalar yaşanırken, raylı sistemler de alarm vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta Yenikapı- Bağcılar hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana gelmesi ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetin ardından dün sabah saatlerinde de T1 Bağcılar-Kabataş seferinni yapan tramvayın havalandırma sistemi bozuldu. Vagonun içini bir anda duman kapladı. Yolcular, kötü koku ve havasızlık nedeniyle zor anlar yaşadı. Aynı hatta sefer yapan bir başka tramvay ise herhangi bir anons yapılmadan içindeki yolcularla birlikte bakım istasyonuna gitti. Bilgi verilmeden tramvayın bakım istasyonuna alınması yolcuları çileden çıkardı. Vagondan çıkarılan yolcular, "Nereye geldiğimiz belli değil. Arıza varsa neden anons yapılmadı. Koca şehri Dingo'nun ahırına çevirdiler" diyerek isyan etti. Görevli personelin "Arıza durumunda anons yapılır ama siz duymamış olabilirsiniz" şeklinde cevap vermesi ise yolcuların daha da tepkisine neden oldu. Yolcular, "Hadi bir-iki kişi duymadı, onlarca kişi de mi duymadı. Anons falan yapılmadı" diyerek karşılık verdi.