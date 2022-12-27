Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yıldönümünde kabri başında anıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal Marşının yazarı ve Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86.yılında Edirnekapı şehitliğindeki kabri başında tören düzenlendiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, törene vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon'unda katıldığını kaydetti.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86.yıldönümünde Edirnekapı Şehitliğindeki mezarı başında torunu Selma Argon hanımefendinin katılımı ile dualarla andık. İstiklal marşımızın yazarı büyük dava adamanı rahmet, minnet ve şükranla yaad ediyoruz" dedi.