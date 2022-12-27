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Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:21

Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yıldönümünde kabri başında anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin vatan şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yıldönümünde Edirnekapı şehitliğinde törenle anıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yıldönümünde kabri başında anıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal Marşının yazarı ve Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86.yılında Edirnekapı şehitliğindeki kabri başında tören düzenlendiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, törene vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon'unda katıldığını kaydetti.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86.yıldönümünde Edirnekapı Şehitliğindeki mezarı başında torunu Selma Argon hanımefendinin katılımı ile dualarla andık. İstiklal marşımızın yazarı büyük dava adamanı rahmet, minnet ve şükranla yaad ediyoruz" dedi.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı'daki mezarı başında önce bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile anma töreni gerçekleştirildi.

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Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yıldönümünde kabri başında anıldı
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