Mehmetçik tarafından Pazarcık’ta kurulan seyyar mutfakta 3 öğün 4 bin 500 kişilik yemek hazırlanıyor

Depremden etkilenen 1750 vatandaşın barındığı çadır kentte okul, revir, eczane, berber ve banyo da bulunuyor.

Çadır kentte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı uzmanların görev yaptığı psikososyal destek çadırı da yer alıyor.

VATANDAŞLARA 3 ÖĞÜN YEMEK DAĞITILIYOR

Çadır kentte seyyar mutfak ve fırın da kuran Mehmetçik, 4 bin 500 kişilik yemek hazırlayarak depremzede vatandaşlara 3 öğün dağıtıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının gönüllü öğretmenlerinin görev yaptığı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ile sınavlara hazırlık kursu da bulunan çadır kentteki okullarda 14 öğretmen ve idareci görev yapıyor.