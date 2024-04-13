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Giriş Tarihi: 13.4.2024 19:45

Mehmetçik teleferikte mahsur kalanlar için seferber oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'daki teleferik kazasının ardından kabinde mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

AA
Mehmetçik teleferikte mahsur kalanlar için seferber oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Antalya'daki teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılan Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile tahliye görevi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda helikopterden halatla inen Mehmetçiğin, kabinde mahsur kalan kişiyi kurtarma sedyesiyle tahliye etmesine ilişkin görüntüler yer aldı.

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Mehmetçik teleferikte mahsur kalanlar için seferber oldu
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