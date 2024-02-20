Meke kuruyor

Konya Karapınar'daki Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olmasıyla bugünkü halini aldı. Ortasında 50 metrelik volkan konisi bulunan ve önceki yıllarda suyun derinliği 15-20 metrelere ulaşan göl, görüntüsü nedeniyle 'Dünyanın Nazar Boncuğu' olarak anıldı. Ancak, eşi benzeri olmayan bu krater gölü, son yıllarda meydana gelen aşırı kuraklık ve bilinçsizce tüketilen yeraltı suları nedeniyle tamamen kurudu.Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık,Kuraklık böyle devam ettiği sürece Meke'yi kurtarma şansımız yok. Gölün tabanı da geçirimli bir tabakaya sahip. Bu nedenle suyu tutamıyor. Kraterin çevresinin tamamen su kaplaması için en azından 50 santimetre veya 1 metre aralığında bir su kütlesinin oluşması lazım" dedi. Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meke Gölü'ne su taşıyacak geri kazanım tesisi olan Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi projesi, Meke Gölü için umut olarak görülüyor.