Meksika’dan 100. yıl ziyareti

Meksika hükümetince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak gönderilen yelkenli eğitim gemisi "Cuauhtemoc", İstanbul Sarayburnu Limanı'na ulaştı. Gemi, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide, Meksika Deniz Ataşesi Kaptan Alfonso Carrillo Mendoza ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı subaylarınca karşılandı. Meksika donanmasına ait "Cuauhtemoc", Nisan 2023'te ülkenin Acapulco Limanı'ndan 140'ı askeri öğrenci olmak üzere 266 kişilik mürettebatla yola çıkmıştı. Meksikalı diplomatik yetkililer, geminin Meksika halkının barış ve iyi niyet mesajını Türkiye'ye getirdiğini söyledi. Türkiye, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla İstanbul'a gelen geminin "2023 Eğitim ve Öğretim Seyri" sırasında ziyaret edeceği 13 ülkeden biriydi. Gemi, 19-21 Temmuz'da İstanbul Sarayburnu Limanı'nda 10.00-18.00 saatlerinde halkın ziyaretine açık olacak.