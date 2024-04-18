Melek 3 kişiye can olacak

Bursa'da otomobille çarpışan motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanan Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş (21), tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Karakaş'ın kazadan 1 hafta önce hastaneye giderek organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Elim kaza 12 Nisan'da Yalova-Bursa Karayolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine motosikletiyle seyir halinde olan 20 yaşındaki Ziya Önder, aynı yönde seyreden R.A.'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Ziya Önder ile arkasında yolcu olarak bulunan Karakaş ağır yaralandı. Karakaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karakaş'ın organları şimdi organ bekleyen hastalara umut olacak. Organların doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.Melek'in Yalova'da gerçekleştirilen operasyonla alınan kalbi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi'ne, sol böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne organ nakli için sıra bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.Melek Karakaş ile motosiklet sürücüsü Ziya Önder'in kaza sırasında kasklarının takılı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmada da önemli bir gelişme yaşandı. Karakaş'ın hayatını kaybetmesi üzerine, serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün, savcılık tarafından yeniden ifadeleri alınmak üzere adliyeye çağrıldığı belirtildi.