Melek Durdu, hayallerinin peşinden koşarak evinde kurduğu markayı liderliğe taşıyor

Alanında lider markaların yer aldığı binlerce çeşit iş güvenliği ekipmanlarının yanında, yol ve çevre güvenliği ürünleri, ambalaj, hırdavat, kırtasiye ürünleri, ilk yardım malzemeleri gibi birçok ürünün satışı ve toptancılığını gerçekleştiren Melek İş Güvenliği Ekipmanları onlarca farklı sektöre hizmet sunuyor.

Profesyonel iş yaşamını bırakıp, hayallerinin peşinden koşarak evinde kurduğu markayı kurumsal bir yapıya dönüştüren Melek İş Güvenliği Ekipmanları Yönetim Kurulu Başkanı Melek Durdu ile çalışmalarını konuştuk.

Melek Hanım, kendinizden ve şirketinizin kuruluş öyküsünden bahseder misiniz?

Trakya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar mezunuyum. Uzun yıllar özel hastane ve laboratuvarlarda sağlık personeli olarak çalıştım. Aynı zamanda partime satış sektörünün içinde yer aldım ve bu süreçte ilk yardım eğitmenliği de yaptım. Gece nöbetleri ve hafta sonu çalışmalarını içeren yoğun bir iş hayatım oldu. İlk yardım eğitimleri sırasında tanıştığım firmaların, iş sağlığı, iş güvenliği ve ekipmanları konusunda ihtiyaçlarının giderilmesinde büyük bir açık olduğunu gördüm. Ticaret hayatına atılmak lise yıllarımdan beri hayalim olan bir düşünceydi. Hayalimi gerçekleştirmek için 2015 yılının Kasım ayında home ofis olarak Melek İş Güvenliği Ekipmanlarını kurdum. İlk zamanlar sipariş üzerine çalışıyordum. İlk 6 ay; ürünlerin satışından, teminine ve teslimine kadar olan süreçteki bütün işlerle tek başıma ilgilendim. Daha sonra Melek İş Güvenliği Ekipmanlarına çalışma arkadaşlarımız dahil oldu. Şu an iş kıyafetlerimizi kendi markamızla hazırlayan atölyemiz ve birden fazla noktada depomuz mevcut. Başarı bir ekip işi ve her zaman destekçim olan beraber çalıştığım yeğenim Ahmet Emre Uysal ve abim Metin Durdu'ya katkıları için çok teşekkür ederim.

"Sektörün lider tedarik ve toptan markalarından biri olmayı başardık"

Ürün guruplarımız arasında: Herhangi bir sektörde çalışan personeli olan firmaların ihtiyaç duyabileceği iş kıyafetleri ve iş ayakkabıları dahil bütün iş güvenliği ekipmanları kırtasiye, ambalaj, hırdavat, temizlik ve hijyen ürünleri mevcut. Melek İş Güvenliği Ekipmanları olarak hem kullanıcı hem de satıcı firmalara hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz firmaların bize duyduğu güven ve onların memnuniyeti bizim için çok önemli. % 100 müşteri memnuniyet odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Son yatırımımız Melek Durdu Shoes yoğun ilgi gördü"

Tamamen hakiki deri ve el işçiliği ile üretilen, satışına 2020 yılında başladığımız Melek Durdu Shoes markamız kullanıcılardan yoğun ilgi gördü ve beğenildi. Dijital mağazalar üzerinden gelen talepler ve yakaladığımız başarı bizi gururlandırıyor.

"Kadınlar iş hayatında daha fazla yer almalı"

Evinde ve işinde üreten tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. Tüm kadınlarımıza, kim olduğuna bir başkasının değil kendisinin karar verebildiği, toplumun beklentilerinin ışığını azaltmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı, ekonomik ve sosyal alanda daha çok özgür ve mutlu olabilecekleri bir gelecek diliyorum.

"Ülke olarak tüm dünyaya dayanışma örneği gösterdik"

Melek Durdu; "Şiddeti, kapsadığı alan ve etkileri ile Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen 8 Şubat'ta yaşadığımız depremden dolayı kaybettiğimiz insanlarımız, yaralılarımız ve yaşadığımız tahribat için derin üzüntü duyuyorum. Çok büyük bir acı yaşadık. Ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza ve geri kalan insanlarımıza acil şifalar ve sabırlar diliyorum. Ülke olarak zor günlerde dayanışma halinde olmamız tüm dünyanın dikkatini çekti. Umuyorum bu tür afetler tekrar yaşanmaz." İfadelerini kullandı.