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Giriş Tarihi: 12.1.2024

Meleknur 6 kişiye can oldu

Yılbaşı gecesi eğlenirken arkadaşı Ercan Ş. tarafından vurulan ve günler süren yaşam mücadelesini kaybeden Meleknur Özgener’in organları, ailesi tarafından bağışlandı. Genç yaşta hayata veda eden Meleknur, 6 kişiye can oldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Meleknur 6 kişiye can oldu
İstanbul'da yılbaşı gecesi başından vurulan ve yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybeden Meleknur Özgener'in bağışlanan organları 6 kişiye yaşam umudu oldu. Kızını toprağa veren Bülent Özgener, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Ben bir evlat kaybettim. Meleğim 6 kişiye can verdi. 6 evladım oldu. Allah evladıma bunu yaşatana gün yüzü göstermesin. Hiç kimse bu acıyı yaşamasın" dedi. Yıllar önce adı cinayete karışan Ercan Ş., yılbaşı akşamı 17 yaşındaki kız arkadaşı Nisa A. ile buluştu. Genç kız, "Hadi biraz gezelim" diyerek arkadaşı Meleknur Özgener'i de yanında getirdi. Yanındaki silahı kızlara doğrultan Ercan Ş. "Seni mi vurayım yoksa seni mi?" diyerek Özgener'i başından vurarak yaralamış ve en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karışmıştı. Günlerce yaşam mücadelesi veren genç kız geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.



O KATİL TUTUKLANDI
Cinayet büro dedektifleri, şüpheli Ercan Ş.'nin izine Alibeyköy'de ulaştı ve olayda kullandığı 9 mm silah ile yakalayıp gözaltına aldı. Daha önceden 48 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli Ercan Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı Fatih'te bir adreste terk edilmiş halde buldu. Aracın yaklaşık 1.5 aydır 20 yaşındaki S.B.M. adına kiralık olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Meleknur 6 kişiye can oldu
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