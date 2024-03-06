Melen Çayı’nda rafting, Kaynaşlı‘da Off-Road

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçim projelerini paylaştı. Özlü, Düzce'nin tarihi, doğal güzellikleri ve insan kaynağı ile çok yüksek potansiyele sahip bir şehir olduğunu, ancak bugüne kadar turizm pastasından yeterince pay alamadığını belirterek, "Düzce'nin ulusal ve uluslararası turizmde butik bir şehir olması için önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Özlü, hedeflerini "haftalık 10- 15 bin turist çekmek" olarak açıkladı.

İŞ O PROJELER

Özlü, Düzce'nin turizm merkezi haline gelmesi için atılacak adımları şöyle sıraladı:

MARKA OTELLER: Düzce'ye öncelikli olarak turistlerin konaklamasını sağlamak için birkaç marka otel kazandırılacak. Buralar büyük kongre ve toplantılara da ev sahipliği yapabilecek.