Melike öğretmen, öğrencileri için engelleri aşıyor

Geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan öğretmen Melike Uymaz (46), engelinin hayallerine ulaşmasını engellemesine izin vermedi. Azmiyle okuyup öğretmen olan Uymaz, 23 yıldır öğrencilerini hayata hazırlıyor. Memleketi Kayseri'de henüz 2.5 yaşında ateşli bir hastalık sonucu çocuk felci geçiren Melike Uymaz'ın belden aşağısı tutmaz hale geldi. Doktorların 'artık yürüyemez' dediği Uymaz, birçok kez ameliyat oldu. Yapılan tedaviler sonrasında ayağa kalkıp güçlükle de olsa yürümeye başladı. Engelinin eğitim hayatını olumsuz etkilemesine rağmen yılmayan Uymaz, Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden dereceyle mezun olarak öğretmen oldu. Mesleğinin ilk 6 yılında Kayseri'de görev yapan Uymaz, 2007'den bu yana ise Erzincan'da öğretmenlik yapıyor.Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Melike Uymaz, "Avukat olmak istiyordum. Ama şu an bakıyorum iyi ki öğretmen olmuşum. Öğrencilerimi seviyorum. Uzun bir tedavi süreci yaşadım. Şükürler olsun şu an her işimi görebilen bir durumdayım. Engelimin hayatıma engel olmasına izin vermiyorum. Çünkü, her şey insanın kafasında bitiyor. Bir şey yapmak isterken, azmedersen mutlaka yaparsın" dedi.