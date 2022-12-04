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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Melike’yi ‘ayrılınca’ vurmuş

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Melike’yi ‘ayrılınca’ vurmuş
Aksaray'da, 15 yaşındaki Melike Arıbaş'ın eski nişanlısı Muhammet Kılıç tarafından tabanca ile öldürdüğü cinayetin detayları ortaya çıktı. Bir markette çalışan Muhammet Kılıç, ailenin nişana gideceğini öğrenince, kafenin önüne gidip beklemeye başladı. Aile geldiğinde de 'ayrılık' nedeniyle Melike ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yanında getirdiği tabancasını çıkaran Kılıç, Melike'nin başına doğru ateş etti. Çevreden yardıma gelenleri de ateş ederek yaklaştırmayan Kılıç, daha sonra kaçtı. Muhammet Kılıç'ın 3 ay kadar nişanlı kaldığı Melike Arıbaş'ın kendisinden ayrılmasını gururuna yediremediği, bu durumdan da ailesini sorumlu tuttuğu belirlendi.

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Melike’yi ‘ayrılınca’ vurmuş
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