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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Meme kanseri birinci sıraya yükseldi

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Meme kanseri birinci sıraya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na özel açıklamalarda bulundu. Kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en yüksek oranda ölüme yol açan meme kanserinin, tüm kanserlerin yüzde 11.7'sini oluşturduğunu söyleyen Koca, "Meme kanseri artık ilk sıraya yükselmiş durumda. Bunu akciğer kanseri izliyor. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile daha erken evrede teşhis edilebilmekte. Toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlandı ve tarama programlarına Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dâhil edildi. Verilen hizmetler ücretsiz" dedi. Koca merak edilen soruları şöyle yanıtladı: "Meme kanserinden korunmak için ne yapmalı? Sebze ve meyve açısından yeterli, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların dengeli tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olmak, sigara ve alkol kullanımından uzak durmak riski azaltabilmekte. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda bilimsel çalışma bulunduğu için annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmekte. Meme kanserinin belirtileri neler? En sık rastlanan belirti, ağrısız, zamanla büyüyen kitlenin ele gelmesi, hissedilmesi. 40-69 yaş arasındaki kadınlar, herhangi yakınmaları yoksa bile, her iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalı.

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Meme kanseri birinci sıraya yükseldi
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