Haberler Yaşam Haberleri Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği gazetecilerle buluştu
Giriş Tarihi: 4.8.2023 14:36 Son Güncelleme: 4.8.2023 14:54

Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği gazetecilerle buluştu

Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği, 'Basın Buluşması' adı altında kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği gazetecilerle buluştu

Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcileriyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Başkan Ramazan Tekdemir, şehirdeki huzur ve güven iklimini ekonomik ve sosyal büyümeye tahvil edilemediğini belirterek, "Çünkü geçmişin bukağısına, prangasına takılı gelecek okumalarımız var. Bu darboğazın ürettiği tortulardan sıyrılmamız lazım. Şehrin sosyal dokusunu bozan fiili durumlar var. Akşamları şehrin bazı noktaları açık hava meyhanesi gibi" dedi. Tekdemir, "Biz AK Parti ile taban örtüşmesi yaşıyoruz. Son seçimde de tercihimizi AK Parti'den yana kullandık. Bundan sonra da ahlaki öğretilerimizin ekseninde kurumsal yasalarımızla özgün çizgimizi takip etmeye devam edeceğiz" dedi. Şehrin kolektif bilincini oluşturacak çalışmalara katkı sunmak istediklerini kaydeden Başkan Tekdemir, "Kolektif bilinç şehrin tarih şuurundan başlayarak ortak faydaların tüm pratiklerini kapsar. Şehrin tematik çalışma alanlarını oluşturmalıyız. Eğitim konseyi, sağlık konseyi, tarım konseyi, enerji konseyi, gibi bu oluşumlarda şehirle aktif bağı olan tüm bileşenlere yer açmalı kürsü hakkı tanımalıyız.

Bunu yaparken rengimizi, ideolojimizi, kimlik iddiamızı ve her türlü etiket kaygımızı dışarıda bırakarak daha müreffeh, daha canlı, daha huzurlu bir Diyarbakır idealini gerçekleştirme hedefine odaklanmalıyız. Şehirde ideolojik kimlik baskısından uzak gri alanlar oluşturmalıyız. Burada şehrin maslahatı için mutat şekilde gri konuşmalar yapabilmeliyiz. Burada şehrin çocuk, genç, kadın ve yaşlı nüfusunun öne çıkaracak politikaları belirlemeliyiz. Bu şehrin kendi insan kaynakları kapasitesine dönmesi lazım. Bürokratik kadrolarda şehrin hafızasına hakim, toplumsal hesabın denetimine tabi ehil yerlilerin yönetim kadrolarında görev almaları için ayrı bir efor sahamız olmalı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
Özgür Özel 'Genel Başkanlık' kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na mesaj: Göreve talibim!
Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...
Cüzdan Atatürkçülüğü
PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!
Mühendisliklerde şans yüksek tıp ve hukukta dikkatli olun
Son dakika haberleri: Gergin başlayan maçta Beşiktaş rahat kazandı! İşte Konferans Ligi'ndeki yeni rakibimiz...
Kira düğümü nasıl çözülür?
Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Tek kelime bile etmeyen CHP ve muhaliflere tepki yağdı: Sahtekarlıkları gün yüzüne çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği gazetecilerle buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA