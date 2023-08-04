Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği gazetecilerle buluştu

Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcileriyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Başkan Ramazan Tekdemir, şehirdeki huzur ve güven iklimini ekonomik ve sosyal büyümeye tahvil edilemediğini belirterek, "Çünkü geçmişin bukağısına, prangasına takılı gelecek okumalarımız var. Bu darboğazın ürettiği tortulardan sıyrılmamız lazım. Şehrin sosyal dokusunu bozan fiili durumlar var. Akşamları şehrin bazı noktaları açık hava meyhanesi gibi" dedi. Tekdemir, "Biz AK Parti ile taban örtüşmesi yaşıyoruz. Son seçimde de tercihimizi AK Parti'den yana kullandık. Bundan sonra da ahlaki öğretilerimizin ekseninde kurumsal yasalarımızla özgün çizgimizi takip etmeye devam edeceğiz" dedi. Şehrin kolektif bilincini oluşturacak çalışmalara katkı sunmak istediklerini kaydeden Başkan Tekdemir, "Kolektif bilinç şehrin tarih şuurundan başlayarak ortak faydaların tüm pratiklerini kapsar. Şehrin tematik çalışma alanlarını oluşturmalıyız. Eğitim konseyi, sağlık konseyi, tarım konseyi, enerji konseyi, gibi bu oluşumlarda şehirle aktif bağı olan tüm bileşenlere yer açmalı kürsü hakkı tanımalıyız.

Bunu yaparken rengimizi, ideolojimizi, kimlik iddiamızı ve her türlü etiket kaygımızı dışarıda bırakarak daha müreffeh, daha canlı, daha huzurlu bir Diyarbakır idealini gerçekleştirme hedefine odaklanmalıyız. Şehirde ideolojik kimlik baskısından uzak gri alanlar oluşturmalıyız. Burada şehrin maslahatı için mutat şekilde gri konuşmalar yapabilmeliyiz. Burada şehrin çocuk, genç, kadın ve yaşlı nüfusunun öne çıkaracak politikaları belirlemeliyiz. Bu şehrin kendi insan kaynakları kapasitesine dönmesi lazım. Bürokratik kadrolarda şehrin hafızasına hakim, toplumsal hesabın denetimine tabi ehil yerlilerin yönetim kadrolarında görev almaları için ayrı bir efor sahamız olmalı" dedi.