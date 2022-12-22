Memur zammı son dakika gelişmeleri… Polis, bekçi, öğretmen, hemşire gibi memurlar yeni maaşlarıyla ilgili beklenti ve gelişmeleri de yakından takip ediyor. Yeni maaşların açıklanmasına artık yalnızca günler kaldı. Bu noktada "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu oran yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkına göre belirleniyor. İşte 2023 memur zammı için gelen ilk tahmin ve hesaplamalar…
Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.
2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı
2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!
Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.
Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.
Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon verisi sonucu ortaya çıkan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor.
Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.
Başkan Erdoğan, memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı ve aile bireylerinin kalkınmasını sağlayacak tüm düzenlemeleri hatırlatarak şunları kaydetti:
"Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.
İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz."
Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.
5 aylık enflasyon sonrası en düşük memur maaşı ve memur emekli aylığı için yeni hesaplar yapılmaya başladı. Öte yandan yılsonu beklenti anketleri de 6 aylık enflasyon oranı için gündemde.
Kasım ayı enflasyon verileri sonrası en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için refah payı zammı için de çalışma yapıyor.
Memurlara bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2.5 ilave artış yapılmıştı. Refah zammının düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapılması bekleniyor.