Menemen’de muhteşem kortej Menemen’de Başkan Pehlivan’dan gövde gösterisi

31 Mart yerel seçimlerine çok kısa bir süre kala, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, kendisini destekleyen binlerce vatandaşla birlikte, kentte adeta bir gövde gösterisi gerçekleştirdi. Menemen Stadı önünden başlayan kortej yürüyüşü sloganlar, marşlar, havai fişekler ve meşalelerle renklendi. Başkan Pehlivan'a yürüyüş güzergahı boyunca evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan hemşehrileri de büyük destek verdi.





"MENEMEN'İMİZ İÇİN GÜZEL İŞLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Yürüyüşün sonunda Pehlivan ve Menemenlilerin ikinci adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Burada hemşehrilerine seslenen Başkan Aydın Pehlivan, "Size bakınca bir kar topunun çığ gibi büyüdüğünü görüyorum. Size bakınca bir okyanus görüyorum. Size bakınca, kararlarını tek ve hür veren ama bir orman gibi kardeşçesine birleşen, Menemen'de umutları yeşerten bir insan seli görüyorum, inanmışlık seli görüyorum, bir gurur seli ve bir sevda görüyorum! Biz Menemen'e baktığımızda, Menemenlilere baktığımızda, sadece iyilik, güzellik ve sevdiğimiz, ailemiz bildiğimiz insanları görüyoruz. Kötülükler, iftiralar bize yapışmaz. Bütün kötülükler karşısında sözümüz her zaman birlikte yaptıklarımız, birlikte başardıklarımız, birlikte yapacaklarımız, birlikte başaracaklarımız olmaya devam edecek. Anlayışları gereği birileri laf üretirken, biz güzel kentimiz için güzel işler üretmeye davam edeceğiz" dedi.





"HAYDİ BAŞLAYALIM"



Menemenlilere, kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Başkan Aydın Pehlivan, "Göreve başladığım andan itibaren beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Tüm zorluklarda sahip çıktınız, inandınız, güvendiniz. Bugün burada sizlerle birlikte yaşadığım güzellikler çok az insana nasip olmuştur. Eminim hiç kimsenin bu kadar güzel, bu kadar güçlü, bu kadar renkli, bu kadar büyük bir ailesi olmamıştır. Pazar günü yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? Allah utandırmasın, haydi başlayalım" ifadelerini kullandı.