“Menemen’i baştan başa yeniledik”

Ramazan ayı Menemen'de müjdelerle dolu iftar sofralarında birlik ve beraberlik içinde geçiyor. İlk orucun şehit aileleri ve gazilerle açılmasının ardından, Halil Alkaya Kapalı Pazaryeri, Maltepe, Ulukent, Seyrek, Kent-2, Emiralem, Asarlık, Türkelli, Kazımpaşa, Koyundere, Uğur Mumcu, Kasımpaşa, Ahıhıdır, Esatpaşa ve Mermerli geçen iftarlara Menemenliler yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen mahalle iftarlarına 70 bine yakın Menemenli katıldı. İlahi ekibi, semah ve şiirle kurulan Ramazan sofralarında, hemşehrileriyle buluşan Başkan Pehlivan, gittiği her noktada müjdeleriyle ve açılışlarıyla Menemenlilerin yüzünü güldürdü.

BAŞKAN PEHLİVAN'DAN AÇILIŞ VE MÜJDELER BİR ARADA

Ramazan boyunca farklı sofralarda hemşehrileriyle bir araya gelen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu süre içinde Ulukent'te 8. ve 12. sınıf öğrencileri için MEBGEM'in üçüncü şubesinin kurdelesini keserken, ilçe merkezindeyse miting gibi bir açılışa imza attı. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da katılımıyla, İzmir trafiğine nefes olacak Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağı'nın açılışı gerçekleştirildi. 460 metre uzunluğundaki battı çıktı ve üstünde hareketli Atatürk Anıtı'nın da yer aldığı dev proje, sadece 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Açılışın ardından 10 bine yakın vatandaşın katılımıyla Halil Alkaya Kapalı Pazaryeri'nde iftar düzenlendi. Başkan Pehlivan, Asarlık'taki iftar programı öncesinde "Bir hayal gerçek oluyor" diyerek, içinde biri kapalı olmak üzere iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, aile sağlığı merkezi, gençlik merkezi, kafeterya, trafik eğitim parkuru ve halı saha da bulunan Asarlık Sosyal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

DEV PROJELERİMİZ GELİYOR

Açılış programlarının yanında, yeni dönem için projelerini de anlatan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Seyrek'te 110 dönüm üstüne kurulacak olan Aqua Park, 3 binadan oluşan büyük bir kompleks olacak Gençlik Merkezi ve dünyanın en büyük dönme dolabının Menemen'e kazandırılacağının müjdesini verdi. Maltepe'deki iftarda Menemen'in sahiliyle buluşacağı, plajdan marinaya kadar ilçeyi turizmle buluşturacak projeyi hemşehrilerine sunan Pehlivan, serbest bölgenin faaliyete geçmesiyle birlikte de 10 bin kişilik istihdamın sağlanacağını söyledi. Emiralem'de modern hal, soğuk hava deposu, hayvan yemi fabrikası, baraj gibi tarıma dönük müjdelerini vatandaşlarla paylaşan ve büyük ilgi gören Başkan Pehlivan'ın bir diğer önemli durağı da Kent-2 oldu. Burada, Türkiye'nin en büyük çocuk köyü, Menemen Belediyesi Başkanlık İletişim Ofisi, Kent Gözü Rekreasyon alanı gibi projelerden bahseden Başkan Pehlivan, önümüzdeki dönemde bölgeye Türkiye'nin Zorlu PSM'den sonraki en büyük sahneye sahip kongre merkezinin, yanında yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve buz pateni pistiyle Kent-2'ye kazandırılacağını, kafe restoran, pati park, yeni anaokulu, 2 bin kişilik kapalı spor salonu gibi müjdeleri de hemşehrileriyle paylaştı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM MÜJDESİ

Başkan Pehlivan'ın mahalle ziyaretlerinde en dikkat çeken konulardan biri de kentsel dönüşüm oldu. Ahıhıdır, Zafer, Kazımpaşa, Seydinasrullah ve Camikebir mahallesinde yerinde dönüşüm yöntemiyle, kentsel dönüşüm gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Pehlivan, "İmar çalışmalarımızı yaptık. 5 mahallemizde binlerce hanemiz, sizlerin kazançlı çıkacağı şekilde yenilenecek. Ve altını çizerek söylüyorum ki, mahallenizden, komşularınızdan ayrılmayacaksınız. Bu bölgemizde evlerimizin birçoğu eski ve depreme dayanıksız. Ben istiyorum ki hemşehrilerim çok daha güvenli, çok daha nitelikli ve yepyeni evlerde otursunlar. Kimseyi yerinden yurdundan etmeden yapacağız bu dönüşümü. Yeni evlerinizin değerleri de yükselmiş olacak" İfadelerini kullandı.

"ARAMIZDAKİ BAĞ GÖNÜL BAĞIDIR"

Konuşmalarında 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçime de değinen Başkan Pehlivan, "Biz projelerimiz için yola çıktığımızda 'Yapamazsınız' diyenler oldu. 'Gücünüz yetmez' diyenler oldu. Bizi hayal kurmakla suçladılar. Evet, biz bir hayal kurduk. Doğru söylüyorlar. Fakat eksik söylüyorlar. Biz hayallerimizi, hayal alemine dalmak için değil, Menemen'i baştan başa yenilemek için kurduk. Bizim sözümüz yaptığımız işlerimizdir. Göreve başladığımız andan itibaren sadece çalıştık. Çalıştık. Çalıştık. Her türlü eleştiriye, iftiraya sadece çalışarak, hizmet ederek cevap verdik. Takdiri de siz hemşehrilerime bıraktık. Ben sizlerin terazisine, ben sizlerin adaletine inanıyor ve güveniyorum. Çünkü bizim aramızdaki bağ, seçim bağı değil, oy bağı değil, gönül bağıdır" ifadelerini kullandı.