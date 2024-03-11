Cumhur İttifakı Menteşe Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Şadi Ballı, seçim çalışmaları kapsamında Dokuzçam, Şenyayla ve Sungur mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ballı'ya, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan, belediye meclis üyesi adayları ve Cumhur İttifakı üyeleri eşlik etti.

Gittiği mahallelerde coşku ve büyük ilgiyle karşılanan Ballı, kahvehane buluşmalarında vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek, çözümü noktasında hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Şadi Ballı, ilçeye bağlı 66 mahallenin altyapı, içme suyu ve yol başta olmak üzere sorunlar yumağı ile boğuştuğunu söyledi. Gittikleri mahallelerde, 2024 yılında hala kendilerinden kilit parke ve tuvalet gibi isteklerde bulunulduğuna dikkati çeken Ballı, bu talepleri yerine getirme sözü verirken çoğu zaman utandığını ifade etti.

"BU İDEOLOJİ DEĞİL HİZMET SEÇİMİ"

Ballı, Menteşe'nin maalesef belediyecilik anlamında birçok eksikle boğuştuğuna işaret ederek şunları söyledi, "AK Belediyeciliğin olduğu çevre ilçelere bakın. Hizmeti oralarda rahatlıkla görebilirsiniz. Kavaklıdere ilçemiz buna en güzel örneklerden bir tanesi. Mehmet Demir başkanımızı örnek alıyor, parmakla gösteriyoruz. Menteşe 21'inci yüzyılda ise Kavaklıdere 22'nci yüzyılda. Birinin bütçesi diğerinin onda biri ama yaptığı hizmet 20 katı. Artık yeter. Bizi ceket yönetmesin, bizi adam gibi adam bir belediye başkanı yönetsin. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun. Bu ideoloji değil hizmet seçimi. İlk ve tek defaya mahsus sizlerden yetki istiyorum."

"ÖZLENEN DEĞİŞİM ŞADİ BALLI İLE YAŞANACAK"

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir de ilçeye bağlı 15 mahalleye 23 sosyal tesis yaptıklarını, tüm mahallelerde klimalı, ısıtmalı düğün salonları, halı sahaları bulunduğunu anlattı.

Kilitli parke döşenmemiş sokakları bulunmadığına da değinen Demir, "Artık kenti güzelleştirmek için renkli begonit döşenmiş meydanlar yapıyoruz. 11 bin nüfuslu Kavaklıdere bunu yapıyorsa 150 bin nüfuslu Menteşe kat ve kat fazlasını yapar. Sizlerden ricam; size hizmet edecek adayı seçin. İdeolojiyi bir kenara bırakın. Ben özlenen değişimin Şadi Ballı ile yaşanacağına inanıyorum." diye konuştu.