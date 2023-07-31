‘Merci’den ‘thankyou’ya tescil davası

ve Fransızca "teşekkür etmek" anlamına gelen kelime, "Merci" ve "Thankyou" isimli iki ayrı firmanın marka davasına konu oldu. Tatlı ve yiyecek markası olan "Merci" firmasının avukatları, kahve ve kakao gibi ürünlerin satışı için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınan "Thankyou" marka patentine karşı benzerlik olduğu iddiasıyla önce aynı kurumun yeniden inceleme ve değerlendirme kuruluna başvurdu. Kurul herhangi bir benzerlik olmadığını belirtince, Merci firmasının avukatları soluğu Ankara 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişinin raporu doğrultusunda iki markanın görsel ve işitsel olarak benzer olmadığını ancak kavramsal olarak benzer olduğuna dikkat çekti ve "Merci" firmasını haklı buldu. Dosya istinaf edildi. Bölge Adliye Mahkemesi, "Merci" markasının "İ" harfinin üzerinde kırmızı nokta işareti bulunduğunu, "Thankyou" markasının ise herhangi bir özellik içermeyen düz yazı şeklinde ve siyah renkli oluştuğunu belirtti.Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi kararında, Türkiye'deki tüketicilerin önemli bir kesiminin her iki dili bir arada bilmediği, markalar arasında ibarelerin benzer olmaması nedeniyle iltibas (benzeme) tehlikesi olmadığına hükmederek ilk derece mahkemesi kararını kaldırdı. "Merci" avukatları kararı Yargıtay'a taşıdı ancak karar değişmedi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı onadı.