Merdivenle soygun yaptılar! Merdiveni de çalıp kaçtılar...

İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir siteye giren üç kişi; "Sera Binası" olarak kullanılan adresteki depoya olay yerinde buldukları bir merdivenle tırmandı. Adresten profil demirleri ve iki adet büyük boy "Dal Kesme Makinesi" başta olmak üzere yedi bin lira değerinde malzemeleri çalan üç suç ortağı, soygunu yaptıkları merdiveni de araçlarının kapı aynasına takarak ve aracın yanında bağlayarak kaçtı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; araçla kaçan hırsızları yakaladı. Gerçekleştirdikleri "Açıktan Hırsızlık" olayı güvenlik kamera görüntülerine yansıyan Olcay Ü., Serhat E. ve Mustafa K.E. ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Üç suç ortağı da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.