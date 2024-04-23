Merhametli hırsız önce bir vatandaşa yardım etti ardından otomobil çaldı

Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali otoparkında ilginç anlar yaşandı. Kapıları kilitlenmemiş bir otomobile yanaşan Enes A. isimli hırsız, aracı çalmak için uygun anı beklemeye koyuldu. Otopark içerisinde dakikalarca volta atan Enes A, bu sırada terminal binasından çıkan ve valizlerini taşımakta zorlanan bir vatandaşın, yardım talebini de geri çevirmedi. Vatandaşa valizlerini taşımasında yardım eden merhametli hırsız, daha sonra gözüne kestirdiği otomobilin yanına yeniden gitti. Bir süre daha etrafı kolaçan eden Enes A, otomobili düz kontak yaparak çalıp kayıplara karıştı.

Otoparka bıraktığı aracının kapılarını kilitlemeyi unutan Taner T, ise geri döndüğünde otomobilini yerinde bulamadı. Polisi arayan mağdur adamın yardımına Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yetişti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, şüpheliyi araçla birlikte yakalamayı başardı. Gözaltına alınan Enes A., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.