Meriç nehri için sarı alarm! Su seviyesi 4 kat arttı





ESNAF ÖNLEM ALDI



Daha önce taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirlerinde yükselen su seviyesiyle birlikte bölgede iş yerleri bulunan işletmeciler de önlem almaya başladı. Tunca kıyısında lokantası bulunan Selahattin Kaya, "Son haftayla birlikte Balkanlar ile Edirne ve çevresinde ciddi yağışlar oldu. Bundan dolayı da Tunca Nehri'nin debisi oldukça yükseldi. Biz de nehir kenarında bir işletmecilik yaptığımız için tüm önlemlerimizi ona göre aldık. Umuyorum ki suyun güzelliği bu şekilde kalsın. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda fazla yağış kaynaklı sel suları basmıştı. İnşallah bu olayları tekrar yaşamayız" dedi.



İşletmeci Mustafa Altunhan da taşkın ihtimaline karşı önlem aldıklarını belirterek, "Önlemlerimizi aldık. Ben de buradan ayrılmıyorum. Dikkat etmek lazım, hızla yükseliyor. Debi 18'lerden 48'lere geldi. Yaklaşık 2-2,5 metre yükseldi diyebilirim. Biz kendimize göre önlemlerimizi aldık. Allah korusun bir şey olursa elimizden gelince müdahalemizi yapacağız. Bu beklenen bir şey. Allah göstermesin. Uzunköprü'de oldukça zarar oldu. Bunun yanında olumlu yanları da var, bereket geliyor. Sağanak yağışın yer altı sularına çok faydası var. Suyu toprak emiyor, yer altına veriyor ve güçleniyor toprak. Allah bize yavaş yavaş bereket versin, hızlı vermesin" diye konuştu.