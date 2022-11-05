MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022: TCMB Merkez bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Bu ay da faizlerde yeni bir düşüş kararının verilmesi beklenirken "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyecek olan bu karara günler kala vatandaşlar beklenti anketlerinin sonuçlarını da inceliyor. İşte para piyasalarına yön verecek Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...