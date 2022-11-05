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Giriş Tarihi: 5.11.2022 10:31

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022: TCMB Merkez bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne olacak?

Kasım ayının gelmesiyle TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklaması piyasaların gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz ayki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamayayla beraber son 3 ayda faizi 350 baz puan düşürülmüş oldu. Piyasaları direkt olarak etkileyen kararla ilgili olarak "TCMB Merkez bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kasım ayı Merkez bankası faiz kararı toplantı tarihi ve detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022: TCMB Merkez bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Bu ay da faizlerde yeni bir düşüş kararının verilmesi beklenirken "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyecek olan bu karara günler kala vatandaşlar beklenti anketlerinin sonuçlarını da inceliyor. İşte para piyasalarına yön verecek Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...

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MERKEZ BANKASI EKİM FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.

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KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı kasım 2022 ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihi ile Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022: TCMB Merkez bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne olacak?
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