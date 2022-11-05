MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022: TCMB Merkez bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Bu ay da faizlerde yeni bir düşüş kararının verilmesi beklenirken "TCMB Merkez bankası faiz kararı ne olacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyecek olan bu karara günler kala vatandaşlar beklenti anketlerinin sonuçlarını da inceliyor. İşte para piyasalarına yön verecek Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...
MERKEZ BANKASI EKİM FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.
KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.