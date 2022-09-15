Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Eylül ayı TCMB Merkez Bankası

Merkez Bankası faiz kararı bekleyişi sürüyor. Önümüzdeki hafta piyasalarda önemli rol oynayacak iki karar birden duyurulmuş olacak. FED ve TCMB aynı gün kararlarını kamuoyuna duyuracak. Şimdilerde ise "2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve tüm detaylar.
MERKEZ BANKASI TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022
GEÇTİĞİMİZ AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasara yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Temmuz sonrası bu toplantıda küresel ekonomilerde için 'Resesyon' vurgusunu daha güçlü kullandı.