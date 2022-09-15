Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Eylül ayı TCMB Merkez Bankası

Merkez Bankası faiz kararı bekleyişi sürüyor. Önümüzdeki hafta piyasalarda önemli rol oynayacak iki karar birden duyurulmuş olacak. FED ve TCMB aynı gün kararlarını kamuoyuna duyuracak. Şimdilerde ise "2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve tüm detaylar.