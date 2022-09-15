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Giriş Tarihi: 15.9.2022 15:33

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Eylül ayı TCMB Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı piyasalarda merakla bekleniyor. Bilindiği üzere son olarak TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 13,00 seviyesine indirilmişti. PPK’nın bu ayki kararı ise merakla bekleniyor. Peki, 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TCMB Merkez Bankası faiz toplantı tarihi ve tüm detaylar.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Eylül ayı TCMB Merkez Bankası

Merkez Bankası faiz kararı bekleyişi sürüyor. Önümüzdeki hafta piyasalarda önemli rol oynayacak iki karar birden duyurulmuş olacak. FED ve TCMB aynı gün kararlarını kamuoyuna duyuracak. Şimdilerde ise "2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve tüm detaylar.

MERKEZ BANKASI TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2022

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24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

2022 EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Eylül 2022 tarihinde yapılacak toplantı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası alınan karar FED faiz kararı ile aynı gün açıklanmış olacak.

GEÇTİĞİMİZ AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasara yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Temmuz sonrası bu toplantıda küresel ekonomilerde için 'Resesyon' vurgusunu daha güçlü kullandı.

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Eylül ayı TCMB Merkez Bankası
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