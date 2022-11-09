Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Kasım Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar başladı. Vatandaşlar, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. TCMB PPK toplantı 2022'ye baktığımızda Kasım toplantısı için bir süre daha olduğunu hatırlatmakta yarar var. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...