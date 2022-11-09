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Giriş Tarihi: 9.11.2022 11:21

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz toplantısı Kasım 2022 için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası FED yaptığı toplantıda faizleri arttırırken, TCMB faiz kararı ne olacak merak ediliyor. Son toplantılarda faiz indirme kararı alan Merkez Bankası faiz kararı için bir süre daha var. Yılın ikinci Merkez Bankası PPK toplantısı Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte TCMB PPK toplantı takvimi 2022

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Kasım Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar başladı. Vatandaşlar, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. TCMB PPK toplantı 2022'ye baktığımızda Kasım toplantısı için bir süre daha olduğunu hatırlatmakta yarar var. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

EKİM FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.

KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz beklentisi henüz yayımlanmadı.

TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
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