Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Kasım Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar başladı. Vatandaşlar, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. TCMB PPK toplantı 2022'ye baktığımızda Kasım toplantısı için bir süre daha olduğunu hatırlatmakta yarar var. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...
EKİM FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.