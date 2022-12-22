Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı bugün açıklanacak.TCMB PPK toplantısı sonrası öğlen saatlerinde para politikası faizleri belirlenecek. Güncel faizler yüzde 9 civarında konumlanmış durumda. Bu noktada, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu yöneltiliyor. İşte detaylar
KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası yılın 11. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekildi.
TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ
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2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.