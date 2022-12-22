Haberler Yaşam Haberleri MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler düşer mi?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:22 Son Güncelleme: 22.12.2022 10:22

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler düşer mi?

Merkez Bankası faiz kararı Aralık 2022 için bekleyişe geçildi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararı açıklanacak. Geçen ay faiz kararı indirimi kararı alınmış, repo faizi yüzde 10,50’den 9’a çekildi. İç piyasayı etkilemesinden dolayı birçok yatırımcı, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. TCMB faiz kararı son ay içerisinde indirimi olarak kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra, TCMB PPK toplantı takvimi de yayımlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı Aralık 2022 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler düşer mi?

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı bugün açıklanacak.TCMB PPK toplantısı sonrası öğlen saatlerinde para politikası faizleri belirlenecek. Güncel faizler yüzde 9 civarında konumlanmış durumda. Bu noktada, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu yöneltiliyor. İşte detaylar

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yılın 11. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekildi.

ARALIK MERKEZ BANKASI FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PPK toplantısı 22 Aralık günü gerçekleştirilecek. Toplantı ardından faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak.

TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler düşer mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA