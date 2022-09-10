Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için gözler toplantı tarihinde!

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Uzun bir sürenin ardından ilk değişiklik geçtiğimiz ay gelmişti. Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, faiz kararını 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Peki, Eylül 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya adir tüm detaylar...
MERKEZ BANKASI TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2022
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GEÇTİĞİMİZ AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasara yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Temmuz sonrası bu toplantıda küresel ekonomilerde için 'Resesyon' vurgusunu daha güçlü kullandı.