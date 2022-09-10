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Giriş Tarihi: 10.9.2022 16:02

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için gözler toplantı tarihinde!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. PPK toplantısı Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek ve faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren politika faiziyle alakalı olarak araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay bilindiği üzere Para Politikası Kurulu, faizleri 100 baz puan düşürmüştü. Peki, Merkez Bankası faiz kararı Eylül ayında ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihi ve beklentiler...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için gözler toplantı tarihinde!

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Uzun bir sürenin ardından ilk değişiklik geçtiğimiz ay gelmişti. Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, faiz kararını 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Peki, Eylül 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya adir tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

2022 EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Eylül 2022 tarihinde yapılacak toplantı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası alınan karar FED faiz kararı ile aynı gün açıklanmış olacak.

GEÇTİĞİMİZ AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasara yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Temmuz sonrası bu toplantıda küresel ekonomilerde için 'Resesyon' vurgusunu daha güçlü kullandı.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için gözler toplantı tarihinde!
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