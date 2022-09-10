Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için gözler toplantı tarihinde!

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Uzun bir sürenin ardından ilk değişiklik geçtiğimiz ay gelmişti. Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, faiz kararını 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Peki, Eylül 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya adir tüm detaylar...