Rus Ukrayna savaşı sonrası oluşan petrol doğalgaz ve gıda krizi, pandemiyle başlayan enflasyon sorunu, ülkeleri kendi paralarını korumaya itti. Birçok ülke farklı para politikası yönetiyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusu daha aratılmaya başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler yükselir mi? İşte TCMB PPK 2022 toplantı takvimi!
Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Mayıs ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.
17 ekonomistin katılımıyla AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörmekte.
Nisan ve mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Merkez Bankası faiz indirir mi sorusunu sordurtuyor. "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." açıklamaları, faizlerin düşme ihtimalini arttırıyor.
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