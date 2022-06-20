Rus Ukrayna savaşı sonrası oluşan petrol doğalgaz ve gıda krizi, pandemiyle başlayan enflasyon sorunu, ülkeleri kendi paralarını korumaya itti. Birçok ülke farklı para politikası yönetiyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusu daha aratılmaya başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler yükselir mi? İşte TCMB PPK 2022 toplantı takvimi!