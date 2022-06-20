Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne olur? 2022 TCMB PPK toplantı tarihleri!
Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:34 Son Güncelleme: 20.6.2022 09:34

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne olur? 2022 TCMB PPK toplantı tarihleri!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne olur? 2022 TCMB PPK toplantı tarihleri!

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasına az bir süre kaldı. Ülkenin iç piyasasına derin etkide bulunan bu karar için beklenti sürüyor. Dünya genelinde oluşan ekonomik kriz ve enflasyon sonucu TCMB bir takım önlemler aldı. Türk lirasını korumaya destekleyen politikalara devam eden TCMB faiz artırır mı sorusu yöneltiliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu sürekli aratılmakta. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar!

Rus Ukrayna savaşı sonrası oluşan petrol doğalgaz ve gıda krizi, pandemiyle başlayan enflasyon sorunu, ülkeleri kendi paralarını korumaya itti. Birçok ülke farklı para politikası yönetiyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusu daha aratılmaya başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler yükselir mi? İşte TCMB PPK 2022 toplantı takvimi!

MERKEZ BANKASI MAYIS KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Mayıs ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİ ANKETİ

17 ekonomistin katılımıyla AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörmekte.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Nisan ve mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Merkez Bankası faiz indirir mi sorusunu sordurtuyor. "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." açıklamaları, faizlerin düşme ihtimalini arttırıyor.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne olur? 2022 TCMB PPK toplantı tarihleri!
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