Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen toplantı ardından Merkez'in faiz kararı son dakika haberi olarak duyuruluyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim ayı PPK 2022 Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı?
Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı 20 Ekim Perşembe günü yapılacak. Merkez bankası toplantısında alınacak faiz kararının saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.
Merkez Bankası Ekim ayı PPK toplantısında beklentiler faizin 100 baz puan daha düşürüleceği yönünde! Çoğunluğun 100 baz puan indirime gitmesini beklediği Merkez Bankası toplantısında 50 baz puanlık bir indirime gidilmesini bekleyenlerde mevcut.