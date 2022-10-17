Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 12:18

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,78 oldu. Merkez Bankası toplantı takvimi 2022'ye bakıldığında her ay bir toplantı yapılıyor ve faizler belirleniyor. Peki Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen toplantı ardından Merkez'in faiz kararı son dakika haberi olarak duyuruluyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim ayı PPK 2022 Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı 20 Ekim Perşembe günü yapılacak. Merkez bankası toplantısında alınacak faiz kararının saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası Ekim ayı PPK toplantısında beklentiler faizin 100 baz puan daha düşürüleceği yönünde! Çoğunluğun 100 baz puan indirime gitmesini beklediği Merkez Bankası toplantısında 50 baz puanlık bir indirime gidilmesini bekleyenlerde mevcut.

ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA