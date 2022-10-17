Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen toplantı ardından Merkez'in faiz kararı son dakika haberi olarak duyuruluyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim ayı PPK 2022 Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı?