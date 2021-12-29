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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Mermer cilasını su sanıp içti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mermer cilasını su sanıp içti

Bir otelde çalışan Özde Çivici, pet şişedeki mermer cilasını su sanarak içince yaşamını yitirdi

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otelde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Özde Çivici, pet şişedeki mermer cilasını su sanarak içince yaşamını yitirdi. Olay, önceki gün Çivici'nin çalıştığı otelde yaşandı. Yılbaşı balosu için hazırlanan broşürleri otel içinde dağıtıp tanıtımını yapan Çivici, bir masanın üzerinde duran pet şişeyi içinde su olduğunu sanarak kafasına dikti.



Ağzı yanınca sıvıyı tüküren Çivici'nin içtiği maddenin mermer cilası olduğu ortaya çıktı. Kimyasal maddenin bir kısmının midesine inmesiyle fenalaşan Çivici, çalışanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Özde Çivici doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çivici'nin cenazesi Selçuk Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Özde Çivici'nin ölümü ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bazı otel çalışanlarının ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

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Mermer cilasını su sanıp içti
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