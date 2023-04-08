Mersin Limanı’nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, Ekvator'daki Guayaquil Limanı'ndan gemiyle Mersin Limanı'na muz yüklü bir konteynerde uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 1 konteynerde Narkotik Madde arama köpeği MİROR ile yapılan aramada 86 paket halinde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarına devam ediyor.