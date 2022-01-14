Mersin polisinin tefecilik ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişiye gözaltı

Mersin'de 274 polisin katıldığı tefeci ve kaçakçılara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahlar ve tefecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalar kapsamında, kentin farklı mahallelerinde tefecilik ve kaçakçılık yaparak birçok suça karışmış şüpheli şahıslara yönelik tespiti yapılan 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek, av tüfeği, gümrük kaçağı sigara, çay, içki, elektronik sigara likidi, sigara sarma kağıdı ve tütün ele geçirilirken 12 kişi gözaltına alındı.