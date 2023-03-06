Mersin Şehir Hastanesi depremde yaraların sarılmasına büyük destek oldu

- 400'e yakın hastanın tedavisi sürüyor

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, depremlerden sonra "Hastane Afet ve Acil Durum Planı"nı devreye alıp kapasite artışına gittiklerini söyledi.

Deprem bölgesine en yakın sağlık kuruluşlarından biri olduklarını aktaran Aydınlı, "Hastanemiz, 8 bin 704 depremzedeye hizmet verdi. Şu anda da yoğun bakımlarda ve servislerde 400'e yakın hastamızın tedavileri devam ediyor, diğerleri taburcu oldu. Taburcu olanlardan bir kısmının tedavileri, hiperbarik alanında sürüyor." diye konuştu.

Aydınlı, afet bölgesinde olan ve sağlık hizmeti alması gereken kişilerin de hastaneye sevk edildiğini belirterek, afetzedelerin tedavilerinin yanı sıra rutin poliklinik hizmetlerine de devam ettiklerini anlattı.

Hastanenin ulaşım imkanlarının depremzedelere hızlı müdahale imkanı sağladığını ifade eden Aydınlı, şunları kaydetti.

"Mersin Şehir Hastanesi'nin üstünde helikopter pisti var. Depremde bozulan bazı kara yollarında ulaşım sağlanamadığı için de alandan hastalar helikopterlerle sağlık tesislerine götürüldü. Biz de o tesislerden biriyiz. Alandan farklı sayıda helikopterin binamızın üstündeki piste inmesiyle çeşitli sayılarda hasta aldık. Aynı şekilde başka illere hasta sevk edilmesinde pistten transfer sağlandı. Mersin aynı zamanda bir deniz şehri. İskenderun Limanı'na en yakın liman biziz. O nedenle de 3 sefer büyük gemilerle İskenderun Limanı'ndan hasta transferi aldık. Bu hastaların büyük bir kısmı ilk çıkan depremzedeler olduğu için burada tedavi gördüler."