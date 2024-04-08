3 aylık hamile kız kardeşini öldürdü

Mersin'de iddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen Besra Kırmızı, sevdiği genç Hasan Kırmızı ile 6 ay önce evlenerek Tarsus'un Bahçe Mahallesi'nde oturmaya başladı. 3 aylık hamile olan Kırmızı, eşinin kardeşiyle birlikte gittiği sağlık ocağından dönerken, 2 kardeşinden birinin saçından tutması, diğerinin de tabancayla ateş etmesi sonucu başından vurularak öldürüldü. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli olduğu öne sürülen 2 ağabeyi olaydan sonra firar etti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Kırmızı'nın naaşı devlet hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.