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Giriş Tarihi: 27.4.2024 11:24 Son Güncelleme: 27.4.2024 12:10

Mersin'de 37 ekiple eş zamanlı asayiş uygulaması düzenlendi

Mersin polisinin eş zamanlı olarak yaptığı asayiş uygulamasında, 486 şahsın GBT ve UYAP kaydının sorgulandı. Uygulamada, dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen 1 şüpheli yakalanırken, 3 iş yerine de çeşitli nedenlerden işlem yapıldı.

Bekir COŞKUN
Mersin’de 37 ekiple eş zamanlı asayiş uygulaması düzenlendi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezde bulunan Mezitli, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olunması, suç ve suç unsurları için caydırıcı önlem ve aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen uygulama 2 saat sürdü. 486 şahsın GBT ve UYAP kaydının sorgulandığı uygulamada, dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

37 ekip ve 86 personel ile eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 2 iş yerine mesul müdür bulundurmamaktan, 1 iş yerine ise 3 şahsı kimlik bildirimi ve sigorta girişleri olmadan çalıştırmaktan işlem yapıldı.

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Mersin'de 37 ekiple eş zamanlı asayiş uygulaması düzenlendi
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