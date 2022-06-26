Mersin’de aynı mahallenin gençleri çatıştı: 2 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yeşil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen gençler "Yan Baktın" nedeniyle dün öğleden sonra tartıştı. Mahalle sakinlerinin kavgayı ayırdığı gençler bu kez aynı yerde gece 01.45 sıralarında yine tartışmaya başladı.

Yanlarında arkadaşlarıyla bir arada olan gençler arasındaki önceden sorun olduğu bilinen Ender Yıldırım (22) ve Bünyamin Davarcı (23) ile önceden husumetli oldukları E.D. (19), A. S. (23), A.C.Y. (16), E.D. (17) ve E.D. (28) adlı gençlerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü.. Silahlı kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, göğüslerinden vurularak ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bünyamin Davarcı ve Ender Yıldırım tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadılar.

Olaydan sonra Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada olaya adları karışan A.S., E.D., E.D., E.D. ve A.C.Y. ile kavgada kullanılan av tüfeğini ele geçirdi.

5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.