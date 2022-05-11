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Giriş Tarihi: 11.5.2022 09:20 Son Güncelleme: 11.5.2022 09:21

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

AA
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'in Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın kırsal kadrosu ile bağlantılı ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

3 GÖZALTI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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