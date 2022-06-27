Mersin’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Kabasakallı mevkinde meydana geldi. Tolga Şifan idaresindeki 01 RH 013 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtakilerden Kadir Gemlik'in öldüğü belirlendi.