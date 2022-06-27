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Giriş Tarihi: 27.6.2022 23:36

Mersin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

DHA
Mersin’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Kabasakallı mevkinde meydana geldi. Tolga Şifan idaresindeki 01 RH 013 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtakilerden Kadir Gemlik'in öldüğü belirlendi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Ö.Ö. ve O.Y. ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Mersin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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