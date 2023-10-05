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Giriş Tarihi: 5.10.2023 14:42 Son Güncelleme: 5.10.2023 19:55

Mersin'de garip bir görevden alma

Zafer Partisi Tarsus ilçe Başkanı Başkanı Nilgün Okatan ile Ümit Özdağ görüştüğü için parti binasının kapı kilidi il başkanı yönetimince değiştirildi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de garip bir görevden alma

Zafer Partisi Tarsus ilçe Başkanı Başkanı Nilgün Okatan ile Ümit Özdağ görüştüğü için parti binasının kapı kilidi il başkanı yönetimince değiştirildi. Zafer Partisi Tarsus ilçe Başkanı Nilgün Oktan, İl Başkanlığının kendisine yaptığı tebligatla görevinden alındı. Görevden alma bilgisinin kendisine ulaşmasının ardından Genel Başkan Ümit Özdağ ile görüştüğünü ve görevine devam edebileceğinin söylendiğini açıklayan Oktan, ilçe binasının kapı kilidinin haber verilmeden değiştirilmesinin şokunu yaşadı.

Kamuoyuna bilgi vermek amacıyla basın mensuplarını Küçük Minare Camii yanında bulunan ilçe binasına davet eden Nilgün Oktan, kapı kilidinin değiştirilmesinden dolayı, bilgilendirmeyi kapı önünde yapmak zorunda kaldı.

Kendisine "Bazı isimleri partiye kabul etmiyormuşsun" şeklinde suçlamada bulunulduğunu savunan Nilgün Oktan, "Böyle bir şey söz konusu değil. Başka partilerde siyaset yapanlar işimize karışıyor. Genel Başkan Ümit Özdağ ile görüşüp durumu arz ettim. Bana görevime devam edebileceğim söylendi. Ama ne yazık ki kapı kilidi değiştirilmiş. İlçe binasının kirasını ödedim, dekontları duruyor. Özel eşyalarım dahi içeride, fakat giremiyorum" diye konuştu.

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Mersin'de garip bir görevden alma
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