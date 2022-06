Mersin’de İtalyan şef, ödüllü Eğriçayır balıyla tatlı yaptı

İtalyan şef Claudio Chinali, kilometrelerce uzaktan gelerek dünyanın en iyi balı seçilen ve adını Eğriçayır yaylasından alan Eğriçayır balı ile kekik, keven, yaban yoncası ve binlerce çiçeğin bir arada olduğu bölgede tatlı yaparak Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ve Eğriçayır balı sahibi Celal Çay'a ikramda bulundu.

İtalyan aşçı Claudio Chinali, önce arılıktaki kovanların yanına geçerek kovanlardan bal peteklerini çıkartarak inceledi.

Eğriçayır mendereslerinin yanına kurulan mini mutfakta Eğriçayır balıyla İtalya'nın Sardinya Adası'na özgü 'Sidas'' adı verilen tatlısı yaptı. İtalyan aşçı özenle yaptığı tatlıyı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve konuklara ikram etti. Eğriçayır balıyla bölgenin adının yurt dışında da tanınmaya başladığını bu nedenle de İtalyan aşçının bu bölgeye gelerek Eğri çayır balı ile 'Sidas' adı verilen tatlı yaptığını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ''2 bin 500 rakımdayız. Erdemlimizin güzelliklerini dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Erdemlimizin her bir metrekaresi gerçekten güzelliklerle dolu bir hüviyette. Onun için bu kentte yaşamaktan gerçekten biz mutluyuz, bahtiyarız. Kentimizin güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya, tanıtılmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Erdemlimizin limonu, Erdemlimizin dünya çapındaki balı, Erdemlimizin kekiği, Erdemlimizin doğal güzelliklerini İtalyan şefimizle birlikte tanıtmaya, bunu dünyaya yaymaya gayret ediyoruz. Burada gerçekten doğanın tüm güzelliklerinin sergilendiği bir mekân burası. Eğriçayır balı da bildiğiniz gibi dünyada birincilik alan dünyada nam salan ve dünyada Erdemlimizi tanıtan, ülkemizi tanıtan hüviyette bir bal. Onun için bu balın güzelliklerini, bu balın asıl kaynağında İtalyan şefimizle birlikte bir tatlı yapalım istedik" dedi.

İtalyan aşçının dünyanın en iyi balı ile tatlı yaptığını ifade eden Arıcı Celal Çay, "Eğriçayır balı, adını bölgenin adı olan Eğriçayır Yaylası'ndan almakta ve bal bu bölgede üretilmektedir. Misafirimiz İtalyan şef Claudio Chinali bize İtalya'nın Sardunya Adası'nda meşhur olan 'Sidas' tatlısını Eğriçayır balı ile yaptı. Kendisi geldi bize burada Eğriçayır'da üretmiş olduğumuz balla, yine Eğriçayır kekiğini, Eğriçayır'ın koyun peynirini kullandı ve burada belediye başkanımıza ve bize ikram etti, gerçekten çok lezzetli bir tatlıydı, kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaliteli bir ürünün yani balın nerede ne şartlarda üretildiği çok önemli diyen üretimin nerede üretildiği çok önemli diyen Claudio Chinali gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Eğriçayır balı dünyanın en iyi balı seçildikten sonra İtalya'da çok tutulmaya başladı ve bizlerde bu kaliteli balın üretildiği bölgeye geldik. Biz burada gerçekten fark ettik ne kadar doğal bir üretim var, ne kadar kaliteli bir ürün, ne kadar lezzetli bir ürün. Biz de onur vermek istedik, bizi de gerçekten bu ürünü kullanmak mutlu ediyor. Onun için bir tane yöresel bir yemek denemek istedim ve İtalya'nın Sardinya adasında meşhur olan 'Sidas' adlı tatlıyı Eğriçayır balı ile yapmak istedim. Burası Sardinya'ya çok benziyor, böyle coğrafi olarak ta bu taraflara benziyor. Onun için de düşünüyordum bu yöresel bir şey, yöresel ürünleriyle, böyle kültürel köprüsü yaratarak bence çok güzel bir şey olur du bende bunu yaptım.''

Yaptığımız tatlıyı özellikle çocuklar çok seviyor diyen Chinali yaptığı tatlıyı da şöyle tarif etti; ''Tatlı hamurunun içerisine hafif bir koyun peynir eritiyoruz ve içerisine bölgede yetişen mis gibi kokan kekik ve limon kabuğunu rendeleyerek ilave edip eritiyoruz. Ondan sonra hamuru kızarttık, üzerine de Eğriçayırın çiçek balını kullanarak harika bir ürün ortaya çıkarttık. Biz gerçekten aynı dünyadan geliyoruz, Türkiye ve İtalya Akdeniz memleketleriyiz ve kültürlerimiz çok benzer. Benim için İtalyan yemekleri yapmak çok kolay geliyor artı ben senelerce kaç tane Türk yemeklerini biz İtalya'da yapıyoruz ve Türkiye'den geldiğini de bilmeden orda sunum yapıyorum. Çünkü böyle bir kültürel karışım her zaman var. Bizim kültürlerin çok eski bir tarihi var. Ne zaman kültür ve tarihin olduğu yerde böyle bir köprü yaratmak çok kolay bir şeydir. Burada gerçekten ben geldiğimde ne düşündüm keşke burada minicik doğal malzemelerle bir restoran açarsam fark etmez ki günde on kişi gelir. Ama burada on kişi gelirse, ne kader güzel bir yerde böyle yiyebiliyorlar. Çünkü burada başka bir lezzet var, bu hava yemeklere başka bir lezzet katıyor."

İtalyan şefin yaptığı tatlı Türk ve İtalyan medyası tarafından da yakından takip edildi.