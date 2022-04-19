Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki Nur aranıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde kaybolan Nur Hamit Bilal isimli 8 yaşındaki kız çocuğu için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Mersin'in Erdemli İlçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta 18 Nisan'da gece saatlerinde evinin önünden kaybolan Suriyeli Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur'u, bulamayan ailesi komşularından ve çevre sakinlerinden yardım istedi.
Jandarma'ya da bilgi verilmesi üzerine küçük kız, Jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri arama çalışmalarına başladı.