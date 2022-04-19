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Giriş Tarihi: 19.4.2022 10:05 Son Güncelleme: 19.4.2022 10:24

Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki Nur aranıyor

BEKİR COŞKUN
DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki Nur aranıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde kaybolan Nur Hamit Bilal isimli 8 yaşındaki kız çocuğu için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde kaybolan Nur Hamit Bilal isimli 8 yaşındaki kız çocuğu için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Mersin'in Erdemli İlçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta 18 Nisan'da gece saatlerinde evinin önünden kaybolan Suriyeli Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur'u, bulamayan ailesi komşularından ve çevre sakinlerinden yardım istedi.

Jandarma'ya da bilgi verilmesi üzerine küçük kız, Jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri arama çalışmalarına başladı.

Kokuya duyarlı köpeklerin de katıldığı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
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Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki Nur aranıyor
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