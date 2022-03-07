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Giriş Tarihi: 7.3.2022 11:27 Son Güncelleme: 7.3.2022 11:46

Mersin’de kimyasal madde kaliforniyum ele geçirildi

BEKİR COŞKUN
Mersin’de kimyasal madde kaliforniyum ele geçirildi

Mersin’de petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında altın ve gümüş araştırma çalışmalarında kullanılan 102 gram kaliforniyum adlı kimyasal madde ile 46 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın elinde bulunan kaliforniyum adlı kimyasal maddeyi 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak ve kimyasal maddeyi ele geçirmek için çalışma başlattı. AFAD İl Müdürlüğü KBRN personeli desteğinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu bir şahsı gözaltına aldı. Şüpheliye ait evde yapılan aramada, 102 gram kaliforniyum elementini ele geçirerek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Yapılan aramada ayrıca, piyasa değeri 230 bin lira olan 46 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Mersin’de kimyasal madde kaliforniyum ele geçirildi
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