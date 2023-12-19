Mersin’de korkunç olay: Sigara sonu oldu!

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan ve iddiaya göre alkol problemi olan 54 yaşındaki Mehmet Sezer'in dairesinden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.