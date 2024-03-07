Mersin’de “MAHZEN-4" operasyonu! 'Süleler" suç örgütü çökertildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve silah kaçakçısı olan Süleler organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, halkın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağının mesajını paylaştı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık ve silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu Süleler organize suç örgütü üyesi 9️ şüpheli yakalandı. Operasyonda; 5️ adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.