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Giriş Tarihi: 11.7.2022 14:27 Son Güncelleme: 11.7.2022 14:43

Mersin'de minibüsten düşerek ölen kadın toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce yolcu olarak bindiği minibüste parayı verdikten sonra koltuğa oturmak üzere hamle yaptığı sırada aracın hareket etmesiyle dengesini kaybedip, yere düşen ve kurtarılamayarak ölen Meryem Özkıraç, toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Mersin’de minibüsten düşerek ölen kadın toprağa verildi

Evli ve biri kız diğeri erkek 2 çocuk annesi Meryem Özkıraç (41) adlı kadın, 7 Temmuz 2022 tarihinde merkez Fatih Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki durakta Cumali K. (41) adlı sürücünün idaresindeki yolcu olarak bindiği minibüste, parayı verdikten sonra aracın hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybederek açık bırakılan kapıdan düşmüş ve sürücü tarafından aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.Evli ve 2 çocuk annesi Meryem Özkıraç, Mersin Şehir Hastanesinde gördüğü tedaviye rağmen hayata tutunamayarak vefat etti.

Minibüse bindikten sonra aracın hareket etmesiyle dengesini kaybederek minibüsten düşen kadın yolcunun düşme anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde minibüse binen kadının yol parasını ödedikten sonra koltuğa oturmak isterken aracın hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybederek, aşağı düştüğü görülüyor. Talihsiz kadının cesedi Mersin Şehir Hastanesi'nden alınarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sürücünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Talihsiz kadının cenazesi ise Tarsus Şehir Mezarlığı'nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü C. K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin'de minibüsten düşerek ölen kadın toprağa verildi | Video

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Mersin'de minibüsten düşerek ölen kadın toprağa verildi
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