Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Mersin Limanında muz kolileri içerisine saklanmış 258 kilogram kokain ele geçirdi.
Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, Ekvator ülkesinden temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin'e getirilerek yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğini tespit etti.
Mersin’de muz kolilerine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi
Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi amacıyla soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri, takibe aldıkları yük gemisinin yurda giriş yaparak taşıdığı konteynerleri antrepo alanına indirmesi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda bir konteynerde yapılan aramada muz kolileri içerisine saklanmış 258 kilogram kokain ele geçirildi.
Yakalanan kokaine el koyan Jandarma ekipleri, konteynerin bağlı bulunduğu firma yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.