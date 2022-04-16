Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de muz kolilerine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi
Giriş Tarihi: 16.4.2022 15:55 Son Güncelleme: 16.4.2022 16:18

Mersin’de muz kolilerine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi

BEKİR COŞKUN
Mersin’de muz kolilerine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Mersin Limanında muz kolileri içerisine saklanmış 258 kilogram kokain ele geçirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Mersin Limanında muz kolileri içerisine saklanmış 258 kilogram kokain ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, Ekvator ülkesinden temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin'e getirilerek yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğini tespit etti.

Mersin’de muz kolilerine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi

Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi amacıyla soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri, takibe aldıkları yük gemisinin yurda giriş yaparak taşıdığı konteynerleri antrepo alanına indirmesi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda bir konteynerde yapılan aramada muz kolileri içerisine saklanmış 258 kilogram kokain ele geçirildi.

Yakalanan kokaine el koyan Jandarma ekipleri, konteynerin bağlı bulunduğu firma yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Rezidans dehşetine jet iddianame! İstenen cezalar belli oldu
Bir rüya daha gerçek oluyor: 20 milyon liralık tasarruf sağlayacak! Phaselis Tüneli bugün açılıyor
Başkan Murat Köse'den ABB ile ilgili çarpıcı iddialar! İşte Mansur Yavaş'ın kabilesi...
Son dakika | "Asistan doktorlar" düzenlemesi tamam! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Ukrayna'ya intikam saldırısı! Ruslar yine Kiev’i hedef aldı
Kadıköy’de feci kaza; otomobil ikiye bölündü
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
Son dakika haberi: Rusya harekete geçti! Aralarında Boris Johnson da var...
6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta kafalar karışık
İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de muz kolilerine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA